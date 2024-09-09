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В УДИБ заявили, что транспортная система Красноярска работает на пределе

Транспортная система Красноярска испытывает значительные нагрузки, что ставит под угрозу ее эффективность.

Об этом сообщил заместитель руководителя управления дорог и благоустройства города, Роман Васильев, во время интервью радиостанции «Красноярск Главный». По его словам, причиной такого положения является резкое увеличение количества автомобилей, несоответствующее темпам развития дорожной инфраструктуры.

Васильев подчеркнул, что дорожная сеть не успевает адаптироваться к быстро растущему числу транспортных средств, в результате чего городские магистрали перегружены, и часто возникают длительные пробки. Он также отметил, что строительство новых дорог — процесс длительный и сложный, требующий значительных временных и финансовых затрат на планирование, проектирование и реализацию.

Дополнительные трудности возникли в связи с текущими дорожными работами. Например, в Красноярске было ограничено движение на нескольких участках улицы Карла Маркса из-за строительства метро, что еще больше усугубило ситуацию с пробками. Проспект Мира был переведен в режим одностороннего движения на участке от улицы Профсоюзов до Парижской Коммуны и останется таковым до 2026 года, что также способствует ухудшению транспортной обстановки, особенно на Коммунальном мосту и в центре города.

Жители города регулярно жалуются на пробки после перекрытия для строительства метро.