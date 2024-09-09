В УДИБ заявили, что транспортная система Красноярска работает на пределе

Дополнительные трудности возникли в связи с текущими дорожными работами. Например, в Красноярске было ограничено движение на нескольких участках улицы Карла Маркса из-за строительства метро, что еще больше усугубило ситуацию с пробками. Проспект Мира был переведен в режим одностороннего движения на участке от улицы Профсоюзов до Парижской Коммуны и останется таковым до 2026 года, что также способствует ухудшению транспортной обстановки, особенно на Коммунальном мосту и в центре города.