Собянин: в Москве на маршрут вышел 2000-й электробус

Вместе с тем за лето 2024 года во всех округах города были изменены около 90 маршрутов наземного транспорта. Так, 11 новых маршрутов открылись впервые более чем в 40 районах, а еще 22 стали электробусными. Кроме того, в столице появились обновленные остановки, изменились пути следования транспортных средств и их режимы работы.