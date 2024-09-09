ВЭФ — один из крупнейших форумов в России. Он привлекает тысячи участников, среди которых представители министерств и ведомств, финансовых и инвестиционных организаций, стартапов, технологических и инновационных компаний. А уникальное географическое положение России делает ее мостом в АТР.
По словам ответственного секретаря оргкомитета ВЭФ Антона Кобякова, «форум традиционно является площадкой для обсуждения ключевых вопросов комплексного развития как российского Дальнего Востока и Арктики, так и АТР в целом».
В этом году на форуме активно обсуждалась тема дедолларизации. Как пишет Asia Today, в связи со смещением мировых экономических центров на Восток все более актуальным становится вопрос диверсификации валютных корзин.
Россия, по сути, была вынуждена обратиться к альтернативным платежным вариантам, и многие ее иностранные партнеры последовали этому примеру.
Например, профессор Сычуаньского университета Хуан Юньсун в ходе панельной дискуссии об экономическом сотрудничестве России с Китаем и Индией на ВЭФ заявил, что многие страны отказываются от доллара, поскольку он все чаще используется для «узурпации» финансовых отношений.
США часто узурпируют торговые и финансовые отношения, навязывая зависимость от доллара всем странам-участникам… И многие страны считают такую практику недопустимой.
Мнение Хуана разделяет его коллега из России, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Станислав Ткаченко. По его словам, дедолларизация «является ключом к демонтажу американской гегемонистской системы».
Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ, заявил, что доллар, остающийся доминирующей мировой валютой со времен Второй мировой войны, сейчас стремительно теряет позиции. Как он пояснил, это не Россия выбрала отказ от доллара — ей это навязали после того, как фактически запретили его использовать.