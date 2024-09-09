Asia Today: Дальневосточный форум — площадка для новых возможностей, включая дедолларизацию

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ, заявил, что доллар, остающийся доминирующей мировой валютой со времен Второй мировой войны, сейчас стремительно теряет позиции. Как он пояснил, это не Россия выбрала отказ от доллара — ей это навязали после того, как фактически запретили его использовать.