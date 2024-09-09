В Омске работающим пенсионерам начнут увеличивать пенсии

С 2025 года в Омской области работающие пенсионеры смогут получать проиндексированные пенсии. Этот вопрос не обсуждался почти девять лет. Изменения в федеральном законе о страховых пенсиях начнут действовать в новом году, как сообщил Социальный фонд страхования.
С 2016 года пенсии работающим пенсионерам не повышались. Индексации происходили только после увольнения. Теперь пенсии будут увеличиваться каждый год на основании инфляции, так же, как у тех пенсионеров, которые не работают.
Индексацию будут проводить в начале года. Она будет зависеть от инфляции за предыдущий год. Около 95 тысяч пенсионеров в Омской области получат это повышение, включая людей с инвалидностью и тех, кто потерял кормильца.
Важно, что индексация коснется не текущих выплат, а более высоких сумм, где учтены все пропущенные повышения. Это приведет к значительному увеличению выплат.
Социальный фонд России по Омской области заверяет, что пенсионерам не нужно будет ничего делать. Все индексации будут проходить автоматически. Работающие пенсионеры будут получать свои выплаты без лишних хлопот.