Петербург увеличит расходы на развитие города и соцподдержку жителей

В 2024 году, согласно предложенным изменениям, доходы города должны вырасти на 54,6 млрд рублей (на 4,6%), из них 46 млрд — это собственные доходы.
Расходы бюджета также увеличатся. Самые большие цифры заложены на адресную инвестиционную программу (+15,7 млрд рублей), на втором месте идет зарплата бюджетников (+6,9 млрд рублей), далее выплаты участникам СВО и их семьям (+5,1 млрд рублей).
«Изменения позволят увеличить социальную поддержку петербуржцев и ускорить городские преобразования», — подчеркнул губернатор Петербурга Александр Беглов.
Самая скромная статья расходов, согласно корректировкам, у капремонта учреждений — всего 0,9 млрд рублей. Отдельным пунктом идет новый проект «Серебряный возраст», на его реализацию предусмотрено 476,1 млн рублей.