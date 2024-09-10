Первый в Хабаровском крае дом с доступным арендным жильём достроят уже в сентябре

Первый в Хабаровском крае дом, где половина квартир будет передана арендаторам в рамках программы «Доступное арендное жилье в ДФО», сдадут в эксплуатацию в сентябре этого года в Комсомольске-на-Амуре. Ключи от квартир новоселы получат во втором квартале 2025 года, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
— В рамках реализации программы «Доступное арендное жилье в ДФО» АО «ДОМ.РФ» приобрело в строящемся доме 84 квартиры. В число тех, кто будет иметь право на льготное арендное жилье, входят такие категории граждан как участники СВО, работники оборонно-промышленных предприятий, молодые специалисты и другие категории. Дом планируется сдать уже в сентябре. Получить жилье в аренду граждане смогут во втором квартале 2025 года, — рассказали в министерстве строительства края.
В министерстве уточнили, что 11-этажный жилой дом возводится по проспекту Интернациональный в Комсомольске-на-Амуре застройщиком ООО «СЗ “Трестжилстрой”.
— Квартиры гражданам будут предоставляться в долгосрочную аренду через регионального оператора — АО «ЗАСТРОЙЩИК.27». Условия финансирования арендной ставки: ⅓ субсидируется из федерального бюджета, еще ⅓ — из регионального, человек платит всего ⅓ арендной ставки, это примерно ¼ от среднерыночного уровня, — рассказали в министерстве.
Напомним, что реализация программы «Доступное арендное жилье в ДФО» в регионе началась в 2023 году. С застройщиками «ДОМ.РФ» заключено 17 договоров участия в долевом строительстве на 2148 квартир. Из них 2064 — в Хабаровске, 84 — в Комсомольске-на-Амуре.
На прошедшем ВЭФ-2024 врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин, генеральный директор госкомпании Виталий Мутко и председатель совета директоров ГК DARS Дмитрий Рябов подписали соглашение о строительстве арендных квартир.