Первый в Хабаровском крае дом с доступным арендным жильём достроят уже в сентябре

— В рамках реализации программы «Доступное арендное жилье в ДФО» АО «ДОМ.РФ» приобрело в строящемся доме 84 квартиры. В число тех, кто будет иметь право на льготное арендное жилье, входят такие категории граждан как участники СВО, работники оборонно-промышленных предприятий, молодые специалисты и другие категории. Дом планируется сдать уже в сентябре. Получить жилье в аренду граждане смогут во втором квартале 2025 года, — рассказали в министерстве строительства края.