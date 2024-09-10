Названо, сколько жителей Урала готовы покинуть регион ради новой работы

Если раскладывать готовых уехать с уральских территорий на отдельные группы, то мы увидим, что среди них 39% мужчин и 22% женщин. Интересно, что среди уральской молодежи в возрасте от 18 до 24 лет готовность к переезду высказывают меньшее число людей. В целом ради трудоустройства готовы к релокации лишь 19% молодых участников опроса. Из них 21% — это мужчины, а 17% — женщины.