Названо, сколько жителей Урала готовы покинуть регион ради новой работы

Исследование по реме релокации было проведено во всех федеральных округах России.
Оно показало, что 31 процент экономически активных жителей Уральского федерального округа, готовы переехать на новое место жительства с целью трудоустройства. В сравнении с другими округами Урал показывает в этом вопросе средний результат. Больше всего людей готовы сняться с места в Дальневосточном федеральном округе (36%), меньше всего — в Центральном федеральном округе (16%).
Если раскладывать готовых уехать с уральских территорий на отдельные группы, то мы увидим, что среди них 39% мужчин и 22% женщин. Интересно, что среди уральской молодежи в возрасте от 18 до 24 лет готовность к переезду высказывают меньшее число людей. В целом ради трудоустройства готовы к релокации лишь 19% молодых участников опроса. Из них 21% — это мужчины, а 17% — женщины.
Отметим, что исследование было проведено сервисом SuperJob.