Мэр Перми заявил о повышении платы за проезд в автобусах и трамваях

«Изменения будут, — сообщил глава краевого центра. — Все прекрасно видят и понимают, как меняется экономическая ситуация. Всё дорожает, к примеру, бензин… При этом мы ничуть не снижаем нагрузку на бюджет. Я говорю честно. Транспортная работа абсолютно субсидируется из бюджета города. Если кто-то думает, что мы на билетах отбиваем все затраты — конечно, нет. Поэтапное небольшое повышение стоимости мы предусматриваем», — сообщил Эдуард Соснин.