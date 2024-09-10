Мэр Перми заявил о повышении платы за проезд в автобусах и трамваях

Мэр Перми Эдуард Соснин заявил во время прямого эфира о повышении платы за проезд в автобусах и трамваях города в 2025 году.
«Изменения будут, — сообщил глава краевого центра. — Все прекрасно видят и понимают, как меняется экономическая ситуация. Всё дорожает, к примеру, бензин… При этом мы ничуть не снижаем нагрузку на бюджет. Я говорю честно. Транспортная работа абсолютно субсидируется из бюджета города. Если кто-то думает, что мы на билетах отбиваем все затраты — конечно, нет. Поэтапное небольшое повышение стоимости мы предусматриваем», — сообщил Эдуард Соснин.
Конкретные цифры мэр не озвучил. По его словам, сейчас рассчитывается новый размер платы за проезд в транспорте Перми.
Ранее perm.aif.ru писал, что в пермских автобусах планируют установить датчики, которые будут отслеживать температуру воздуха в салонах. Так городская администрация планирует бороться с отключением кондиционеров в общественном транспорте. Датчики будут сообщать о нарушении требований к температуре воздуха. За это перевозчиков по условиям новых контрактов могут штрафовать.