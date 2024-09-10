Новую трассу построят от Екатеринбурга до Ростова-на-Дону

Напомним, что в настоящее время строится трасса М-12, известная как «Восток», которая должна соединить Москву с Екатеринбургом и Тюменью. Поручение о ее строительстве давал лично президент РФ Владимир Путин. Автобан станет частью международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай. Большую часть трассы обещают достроить до конца 2024 года.