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Новую трассу построят от Екатеринбурга до Ростова-на-Дону

«Автодор» планирует соединить Екатеринбург и Ростов-на-Дону еще одной трассой, рассказал «Коммерсанту» глава госкомпании Вячеслав Петушенко. По его словам, общая стоимость проекта составляет 1,7 трлн рублей.

Планируется создать четырех-шестиполосный бесшовный коридор, который пройдет по маршруту Тюмень — Екатеринбург — Казань. Его проведут до примыкания к обходу Тольятти. Затем маршрут пройдет через Саратов, Волгоград до Ростова-на-Дону. Предполагается, что трассу соединят с Краснодаром.

От общей суммы финансирования предполагается привлечь 500 млрд рублей в качестве внебюджетных инвестиций. Однако у правительства пока нет планов на финансирование этого проекта.

Напомним, что в настоящее время строится трасса М-12, известная как «Восток», которая должна соединить Москву с Екатеринбургом и Тюменью. Поручение о ее строительстве давал лично президент РФ Владимир Путин. Автобан станет частью международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай. Большую часть трассы обещают достроить до конца 2024 года.