Частные клиники в Москве прививают от гриппа только отечественными вакцинами

«Вакцинация проводится вакциной “Ультрикс квадри” российского производства. Это четырехвалентная инактивированная вакцина против гриппа. Антигенное наполнение вакцины ежегодно обновляется на основе прогнозов ВОЗ по вероятности преобладания тех или иных штаммов вируса гриппа в предстоящем сезоне», — сообщила агентству руководитель отделения неотложной и экстренной помощи, врач общей практики Европейского медицинского центра Марина Бережная.
Эксперт уточнила, что вакцина предназначена для взрослых и детей с шести месяцев, она эффективна и хорошо переносится.
В сети многопрофильных медицинских центров «Он клиник» также используют для вакцинации препараты производства РФ.
«Доступны вакцины для детей и взрослых только российского производства. Пока что москвичи вакцинируются неактивно. Ожидаем рост желающих вакцинироваться с наступлением осеннего сезона ОРВИ. Чаще всего пациенты просят провести прививку с помощью вакцины “Ультрикс квадри”, она у нас есть в наличии», — рассказала агентству главный врач медцентра «Он клиник» Наталия Лысенко.
В сети медицинских клиник «Медси» ситуация аналогичная — на горячей линии сообщили, что москвичи могут вакцинироваться против гриппа только отечественным препаратом.
В столице 5 сентября стартовала прививочная кампания против гриппа. По ОМС можно сделать прививку отечественной вакциной в поликлиниках по месту прикрепления, а также в мобильных комплексах возле станций метро, МЦК и железнодорожных станций. Дети могут получить прививку от гриппа в поликлиниках, детских садах и школах.