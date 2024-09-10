Частные клиники в Москве прививают от гриппа только отечественными вакцинами

«Доступны вакцины для детей и взрослых только российского производства. Пока что москвичи вакцинируются неактивно. Ожидаем рост желающих вакцинироваться с наступлением осеннего сезона ОРВИ. Чаще всего пациенты просят провести прививку с помощью вакцины “Ультрикс квадри”, она у нас есть в наличии», — рассказала агентству главный врач медцентра «Он клиник» Наталия Лысенко.