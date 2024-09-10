Проект участка трассы М-12 в Башкирии признан лучшим

В рамках реализации крупномасштабного проекта по строительству скоростной автомобильной дороги М-12 на участке Дюртюли-Ачит (км 130 — км 140) на данный момент завершается ряд ключевых этапов. Благодаря реализации проекта будет создана современная высокоскоростная магистраль, которая улучшит транспортную доступность Центральной России и Поволжья, а также ускорит перевозку товаров как внутри страны, так и на экспорт.