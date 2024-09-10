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Омские педагоги и высокобалльники освобождены от налогов

Речь идёт о получающих премии губернатора Омской области за участие в профессиональных конкурсах и за успехи в учёбе.

Правительство Омской области обновило перечень соревнований и конкурсов, участие в которых освобождает от налогообложения. В список включены премии губернатора Омской области педагогам по итогам их участия в конкурсах профмастерства. А также аналогичные премии студентам, поступившим в омские вузы с высокими баллами ЕГЭ.

Напомним, победителям конкурсов профмастерства выплачивают до 500 тысяч рублей. С текущего года количество профессиональных конкурсов для учителей значительно увеличилось.

Размер премии губернатора высокобалльникам зависит от количества баллов ЕГЭ, засчитанных при приёме в вуз. В этом году премию впервые получит 361 человек. Это студенты, поступившие в учреждения высшего образования в 2023 году.

Ранее мы писали о нехватке педагогов в омских школах. А также о том, что учителя в Омске получают меньше своих коллег в других городах Сибирского федерального округа.