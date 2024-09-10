Итоги ВЭФ: Хабаровский край усилит международное сотрудничество с партнерами из стран АТР

В мае этого года в рамках государственного визита в Китайскую Народную Республику мы договорились с китайскими коллегами о совместной работе над этим проектом. Уверен, он придаст хороший, мощный импульс развитию Хабаровска и всего региона. Прошу Правительство отработать все организационные и финансовые вопросы, чтобы приступить к реализации этого плана уже со следующего, 2025 года".