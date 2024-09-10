Итоги ВЭФ: Хабаровский край усилит международное сотрудничество с партнерами из стран АТР

На прошедшем ВЭФ-2024 (16+) делегация Хабаровского края обсудила направления сотрудничества на встрече с молодыми дипломатами из КНР, Социалистической Республики Вьетнам, Республики Филиппины, Сингапура, Мьянмы. Первый заместитель министра экономического развития Хабаровского края Валентина Филоненко отметила, что международное сотрудничество развивается, регион заключает внешнеторговые и инвестиционные соглашения с иностранными партнерами. И эту сферу власти Хабаровского края намерены дополнительно усилить, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
Хабаровский край осуществляет международное сотрудничество с партнерами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) на основе принципов паритета, добрососедства и обоюдной выгоды. Результат — весомый пакет международных соглашений и меморандумов о сотрудничестве. Их 20. В том числе о побратимских связях с зарубежными странами: КНР, Япония, Республики Корея и Республики Беларусь. А также 17 соглашений между муниципальными образованиями Хабаровского края и муниципальными образованиями иностранных государств.
Развитие международного сотрудничества осуществляется и при проведении международных мероприятий — выставок и форумов в России и за рубежом, Дней и презентаций Хабаровского края, визитов официальных делегаций Хабаровского края и бизнес-миссий за рубеж.
В 2024 году уже состоялся визит краевой делегации в Китайскую Народную Республику: в регионы-побратимы провинции Гуандун и Хэйлунцзян. Представили экспозицию края на VIII Российско-Китайском ЭКСПО. Планируется визит делегации в Республику Беларусь в октябре. Предстоящую поездку обсудили на ВЭФ 2024 врио Губернатора края Дмитрий Демешин и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Александр Рогожник.
— Хабаровский край — наглядный пример того, что международное сотрудничество развивается, несмотря на все сложности. Заключаются внешнеторговые и инвестиционные соглашения с иностранными партнерами. По итогам I полугодия 2024 года доля несырьевого неэнергетического экспорта в совокупном экспорте Хабаровского края составила 72,8%, — отметила Валентина Филоненко.
На IX Восточном экономическом форуме подписан меморандум о намерениях по сотрудничеству с компаниями — соинвесторами при реализации инвестиционного проекта комплексного развития портовой инфраструктуры в морском порту Советская Гавань В поставках СУГ заинтересованы потребители на востоке и юге Китая, а также во Вьетнаме, Корее, Индонезии и других странах АТР.
Ключевая роль Хабаровского края в развитии добрососедских отношений с Китаем отмечена президентом Российской Федерации В. В. Путиным в ходе пленарного заседания ВЭФ-2024: "Хорошим примером сотрудничества с зарубежными партнёрами, крупных вложений в стройку, в создание рабочих мест должно стать развитие острова Большой Уссурийский в Хабаровском крае. Речь идёт о создании здесь крупных логистических комплексов, пунктов пропуска через госграницу, о расширении автодорожной сети.
В мае этого года в рамках государственного визита в Китайскую Народную Республику мы договорились с китайскими коллегами о совместной работе над этим проектом. Уверен, он придаст хороший, мощный импульс развитию Хабаровска и всего региона. Прошу Правительство отработать все организационные и финансовые вопросы, чтобы приступить к реализации этого плана уже со следующего, 2025 года".
Работа правительства края с представителями дипломатических миссий зарубежных государств с целью развития обоюдовыгодного партнерства на благо жителей стран и регионов участниц продолжается.