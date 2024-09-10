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В Красноярске центр города за 127 млн рублей разроют под метро

В Красноярске определили подрядчика, который проведет подготовительные работы для строительства метро в центре города.

В Красноярске выбрали подрядчика для подготовки территории центра города под строительство метро. Об этом говорится на портале госзакупок.

Подрядчик должен будет вынести все инженерные сети и коммуникации между станциями метро «Вокзальная», «Площадь Революции» и «Карла Маркса», демонтировать троллейбусные сети, провести археологические изыскания и другие подготовительные работы.

На это выделено около 128 млн рублей. Контракт с красноярской компанией ООО «Агат» подписан 4 сентября. Первый этап должны завершить к 9 октября, а целиком — в середине лета 2025 года.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярске стартовали работы по прокладке первого тоннеля метро от Шахтеров в сторону Карла Маркса.