В Красноярске центр города за 127 млн рублей разроют под метро

В Красноярске выбрали подрядчика для подготовки территории центра города под строительство метро. Об этом говорится на портале госзакупок.
Подрядчик должен будет вынести все инженерные сети и коммуникации между станциями метро «Вокзальная», «Площадь Революции» и «Карла Маркса», демонтировать троллейбусные сети, провести археологические изыскания и другие подготовительные работы.
На это выделено около 128 млн рублей. Контракт с красноярской компанией ООО «Агат» подписан 4 сентября. Первый этап должны завершить к 9 октября, а целиком — в середине лета 2025 года.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярске стартовали работы по прокладке первого тоннеля метро от Шахтеров в сторону Карла Маркса.