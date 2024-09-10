В Челябинской области месторождение золота продается за 299 млн рублей

«Национальная геологическая компания» выставила на продажу месторождение золота в Челябинской области. За участок с запасами ценных ископаемых просят 299 млн рублей. Сообщение об этом появилось на популярном сайте объявлений.
Продавец указывает, что на месторождении можно добыть около 160 килограммов золота. К площадке уже проложена асфальтированная дорога и протянуто электричество, компания обещает предоставить технику и даже помочь с поиском персонала.
Точные координаты месторождения продавец не называет, вероятно, опасаясь желающих нелегально выкопать килограмм-другой золота.
Золотое месторождение — не первое, продающееся на Южном Урале. Несколько лет назад место добычи драгоценного металла продавали вместе с инфраструктурой и вахтовым поселком. Цена тогда была более скромной — всего 160 млн рублей.