Для хабаровских должников за ЖКХ резко выросли издержки

В России, а значит и в Хабаровском крае, с этой недели резко увеличен размер государственной пошлины при обращении в суд. Она выросла в десятикратном размере. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на информацию «Парламентской газеты».
— Вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым резко выросли размеры судебных госпошлин. Эти изменения особенно ударят по коммунальным должникам, которым придется погашать не только все свои платежки, но и значительные судебные издержки. Изначально госпошлину оплачивает истец, но если суд выносит решение в его пользу, должник ее возмещает, — говорится в сообщении.
Ели раньше средний размер госпошлины составлял 400 рублей, то теперь он вырос до четырёх тысяч рублей. Минимальный порог соответственно увеличился с 200 до двух тысяч рублей.
Издание отмечает, что средняя величина долгов россиян за жилищно-коммунальные услуги в стране составляет 1,4 трлн рублей.