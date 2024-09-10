Для хабаровских должников за ЖКХ резко выросли издержки

— Вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым резко выросли размеры судебных госпошлин. Эти изменения особенно ударят по коммунальным должникам, которым придется погашать не только все свои платежки, но и значительные судебные издержки. Изначально госпошлину оплачивает истец, но если суд выносит решение в его пользу, должник ее возмещает, — говорится в сообщении.