Государство софинансирует взносы в ПДС и предоставляет налоговый вычет ее участникам

Чтобы начать формировать финансовую «подушку», необходимо заключить договор с НПФ. Операторами программы выступают негосударственные пенсионные фонды, например, НПФ ВТБ. За год нужно внести не менее 2 тыс. руб. — это минимальная сумма, обеспечивающая софинансирование. На каждый рубль государство добавит свой, если официальный доход участника программы не превышает 80 тыс. руб. в месяц. Если ежегодный доход составляет от 80 до 150 тыс. руб., то коэффициент софинансирования составит 2:1, то есть на каждый рубль придется 50 копеек. Тем, кто зарабатывает более 150 тыс. руб. в месяц, можно рассчитывать на софинансирование 4:1 — к каждому рублю государство добавит 25 копеек. Для всех категорий участников программы действует единый потолок суммы софинансирования — она ограничена 36 тыс. руб. в год. Поскольку ПДС продлена на 10 лет, то при соблюдении указанных условий можно рассчитывать на дополнительные 360 тыс. руб. от государства. Ограничений на количество открытых счетов нет, но идти в несколько НПФ не имеет большого практического смысла, поскольку софинансирование будет разделено между всеми счетами.