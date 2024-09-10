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В Новосибирске ограничат движение в четырех районах из-за ремонтных работ

Администрация города призывает водителей быть внимательными к дорожным знакам и информационным щитам.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

В Новосибирске введены временные ограничения движения транспорта в Дзержинском, Октябрьском, Кировском и Советском районах. Как сообщили в пресс-центре мэрии, ограничения связаны с плановыми ремонтными работами на инженерных сетях.

Так, до 16 сентября сужена проезжая часть улицы Шекспира (в районе дома № 11) на 5 метров, а до 20 сентября — улицы Бориса Богаткова (в районе дома № 94а) на 7 метров. Полностью перекрыта улица Урманова в районе дома № 11 до 4 октября. Работы на теплотрассах в этих локациях ведет ООО «НТСК».

На улице Толстого (в районе дома № 53) до 23 сентября сужена проезжая часть на 2,8 метра из-за ремонта электрокабеля, который проводит МУП «НЭСКО».

Кроме того, до 4 октября сужена на 5 метров улица Кутателадзе в районе дома № 5. Ограничение связано с ремонтными работами на теплотрассе, проводимыми ФГУП «УЭВ».

Администрация города призывает водителей быть внимательными к дорожным знакам и информационным щитам, а также неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.