В Новосибирске ограничат движение в четырех районах из-за ремонтных работ

Так, до 16 сентября сужена проезжая часть улицы Шекспира (в районе дома № 11) на 5 метров, а до 20 сентября — улицы Бориса Богаткова (в районе дома № 94а) на 7 метров. Полностью перекрыта улица Урманова в районе дома № 11 до 4 октября. Работы на теплотрассах в этих локациях ведет ООО «НТСК».