В Самарской области выбрали нового мусорного регоператора

Смена регоператора — часть мусорной реформы, которую инициировал врио губернатора Вячеслав Федорищев. Минлесхоз, который с недавних пор начал курировать сферу обращения с ТКО, заключил с «ЭкоСтройРесурсом» соглашение о расторжении договора по обоюдному согласию, с отсутствием претензий у сторон друг к другу.