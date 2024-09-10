В Самарской области выбрали нового мусорного регоператора

ГУП «Экология» было создано в 1989 году. Как указано на сайте организации, цель ее работы — решение задач, касающихся вопросов защиты окружающей среды и экологической безопасности населения. Сейчас предприятие отвечает за содержание полигона ТБО «Преображенка».
О выборе организации сообщил действующий регоператор — ООО «ЭкоСтройРесурс». По информации компании, официальное уведомление поступило от врио главы правительства Самарской области Михаила Смирнова.
Смена регоператора — часть мусорной реформы, которую инициировал врио губернатора Вячеслав Федорищев. Минлесхоз, который с недавних пор начал курировать сферу обращения с ТКО, заключил с «ЭкоСтройРесурсом» соглашение о расторжении договора по обоюдному согласию, с отсутствием претензий у сторон друг к другу.
«В течение ближайших 10 рабочих дней “ЭкоСтройРесурс” передаст новому регоператору необходимую документацию, в том числе реестры — перечень компаний и копии договоров с потребителями услуги по обращению с ТКО».
Также в рамках мусорной реформы изменили систему начисления платы для жителей частных домов в городах Самарской области. В скором времени аналогичные изменения ждут и жильцов многоэтажек.