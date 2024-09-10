Олбани
+14°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области выбрали нового мусорного регоператора

Государственное унитарное предприятие «Экология» получило новый статус. С 1 ноября оно будет исполнять обязанности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

ГУП «Экология» было создано в 1989 году. Как указано на сайте организации, цель ее работы — решение задач, касающихся вопросов защиты окружающей среды и экологической безопасности населения. Сейчас предприятие отвечает за содержание полигона ТБО «Преображенка».

О выборе организации сообщил действующий регоператор — ООО «ЭкоСтройРесурс». По информации компании, официальное уведомление поступило от врио главы правительства Самарской области Михаила Смирнова.

Смена регоператора — часть мусорной реформы, которую инициировал врио губернатора Вячеслав Федорищев. Минлесхоз, который с недавних пор начал курировать сферу обращения с ТКО, заключил с «ЭкоСтройРесурсом» соглашение о расторжении договора по обоюдному согласию, с отсутствием претензий у сторон друг к другу.

«В течение ближайших 10 рабочих дней “ЭкоСтройРесурс” передаст новому регоператору необходимую документацию, в том числе реестры — перечень компаний и копии договоров с потребителями услуги по обращению с ТКО».

сообщили в компании

Также в рамках мусорной реформы изменили систему начисления платы для жителей частных домов в городах Самарской области. В скором времени аналогичные изменения ждут и жильцов многоэтажек.

ЖКХ