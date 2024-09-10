Экспериментальная для Сочи разметка появилась на автодороге А-148

Отмечается, что это должно повысить безопасность движения и снизить риск ДТП на дорогах. Чтобы дистанция до впереди идущего автомобиля была безопасной, водитель должен видеть не менее двух «стрелок». «Шевроны» нанесли для дополнительного контроля дистанции в плотном потоке.