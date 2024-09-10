Экспериментальная для Сочи разметка появилась на автодороге А-148

На автодороге А-148 в Сочи появилась новая дорожная разметка. «Шевроны» нанесли в двух тоннелях Дублера Курортного проспекта.
«На участках км 6+749 — 7+409 (тоннель № 3) и км 7+797 — 8+465 (тоннель № 4) применена экспериментальная для Сочи дорожная разметка “Безопасная дистанция”, так называемые “шевроны”, — рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Сочи.
Отмечается, что это должно повысить безопасность движения и снизить риск ДТП на дорогах. Чтобы дистанция до впереди идущего автомобиля была безопасной, водитель должен видеть не менее двух «стрелок». «Шевроны» нанесли для дополнительного контроля дистанции в плотном потоке.
В тоннелях также появилась сплошная осевая разметка со структурной поверхностью, при наезде на которую возникают тактильные и шумовые эффекты.
Ранее сообщалось, что на 16-километровом участке трассы А-148 в Сочи заменят асфальт.