В Левенцовке построят новую дорогу

Об этом сообщается в материалах на сайте городской мэрии. Новая дорога соединит улицу Совхозную с ЖК «Западная Резиденция» в переулке Чаленко. Трасса будет иметь статус магистрали районного значения, ее сделают двухполосной с разрешенной скоростью движения транспорта не выше 50 км/ч. Протяженность новой дороги — 1,3 км. Когда именно начнут строить дорогу — неизвестно. Это зависит от финансирования.