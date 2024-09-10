Олбани
+13°
туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Левенцовке построят новую дорогу

В Ростове в микрорайоне Левенцовском появится новая дорога.

Об этом сообщается в материалах на сайте городской мэрии. Новая дорога соединит улицу Совхозную с ЖК «Западная Резиденция» в переулке Чаленко. Трасса будет иметь статус магистрали районного значения, ее сделают двухполосной с разрешенной скоростью движения транспорта не выше 50 км/ч. Протяженность новой дороги — 1,3 км. Когда именно начнут строить дорогу — неизвестно. Это зависит от финансирования.

Ранее сообщалось, что в Левенцовке появятся пять новых дорог: на улице 9 мая, на улице Ткачева, на Сталинградской улице, на улице Еляна и на улице Курсантов. Они свяжут проспект 9 мая и улицу Курсантов с проспектом Стачки.

строительство