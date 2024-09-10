Эдуард Соснин: Муниципальные дома в Перми на улице Маяковского будут сданы до конца года

9 сентября глава Перми Эдуард Соснин провел прямой эфир в соцсети ВКонтакте. Во время прямого эфира ему задали вопрос о сроках сдачи муниципальных домов по адресам: улица Маяковского, 54 и 57.
— Я часто бываю на месте строительства этих домах, — ответил глава Перми. — Это четырехподъездные 10-этажные здания. У дома по Маяковского, 57 третий и четвертый подъезды абсолютно полностью готовы. Там даже проведена финишная уборка. В первом и втором подъездах строители заканчивают все обязательные моменты перед приемкой. Были некоторые замечания Жилинспекции, мы их устраняем. Уже на самой завершающей стадии находится благоустройство. Уложено мягкое покрытие на детских площадках, на спортивных площадках ставим тренажеры. Высажены кусты.
Как сообщил Эдуард Соснин, управление жилищных отношений постоянно находится в контакте с теми жителями города, кто должен из ветхого аварийного жилья заехать в муниципальные дома.
— Мы эти дома строили из расчета тех площадей, которые нужны для расселения, так что у нас адресное строительство, — отметил мэр. — Каждая конкретная семья въедет в конкретную квартиру. Поэтому будущие новоселы в ближайшее время смогут посетить свои квартиры и проверить, все ли их устраивает.
Напомним, муниципальные дома в Перми строятся по программе переселения граждан из аварийного жилья нацпроекта «Жилье и городская среда».