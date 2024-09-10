Эдуард Соснин: Муниципальные дома в Перми на улице Маяковского будут сданы до конца года

— Я часто бываю на месте строительства этих домах, — ответил глава Перми. — Это четырехподъездные 10-этажные здания. У дома по Маяковского, 57 третий и четвертый подъезды абсолютно полностью готовы. Там даже проведена финишная уборка. В первом и втором подъездах строители заканчивают все обязательные моменты перед приемкой. Были некоторые замечания Жилинспекции, мы их устраняем. Уже на самой завершающей стадии находится благоустройство. Уложено мягкое покрытие на детских площадках, на спортивных площадках ставим тренажеры. Высажены кусты.