В Волгограде завершают строительство склада крупного маркетплейса

Склад в Дзержинском районе возводится в рамках инвестиционного соглашения между муниципалитетом, администрацией региона и маркетплейсом.
Сейчас в здании также подходит к концу монтаж внутренних коммуникаций. Центр будет обслуживать не только Волгоградскую область, но и другие регионы Юга России.
Площадь склада составит 45 тыс. кв. м. После строительства в регионе появятся 1800 новых рабочих мест, сообщили в пресс-службе администрации Волгограда.
Продолжается возведение логистического комплекса в пос. Солнечном в Краснооктябрьском районе. Его общая площадь составит около 100 тыс. кв. м, а грузооборот — около 4,1 млрд. тонн в год.
Напомним, создание транспортно-логистического центра является частью 10-летней комплексной программы развития Волгограда, которая была утверждена губернатором Андреем Бочаровым.