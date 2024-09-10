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В Волгограде завершают строительство склада крупного маркетплейса

Заканчивают отделку помещений транспортно-логистического центра «Вайлдберриз».

Источник: РИА "Новости"

Склад в Дзержинском районе возводится в рамках инвестиционного соглашения между муниципалитетом, администрацией региона и маркетплейсом.

Сейчас в здании также подходит к концу монтаж внутренних коммуникаций. Центр будет обслуживать не только Волгоградскую область, но и другие регионы Юга России.

Площадь склада составит 45 тыс. кв. м. После строительства в регионе появятся 1800 новых рабочих мест, сообщили в пресс-службе администрации Волгограда.

Продолжается возведение логистического комплекса в пос. Солнечном в Краснооктябрьском районе. Его общая площадь составит около 100 тыс. кв. м, а грузооборот — около 4,1 млрд. тонн в год.

Напомним, создание транспортно-логистического центра является частью 10-летней комплексной программы развития Волгограда, которая была утверждена губернатором Андреем Бочаровым.

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