Михаил Котюков: «Экономика Красноярского края чувствует себя уверенно»

«Экономика края чувствует себя уверенно, и это позитивно сказывается на доходах. К 1 сентября 2024 года доходы бюджета превысили расходы на 14,6 млрд рублей — в доходную часть поступило 267,7 млрд рублей, расходы профинансированы на 253,1 млрд рублей. Бюджет исполняется без дефицита, а ожидаемый объем доходов к концу года увеличится более чем на 30 млрд рублей. По итогам 8 месяцев года мы видим прирост сразу по нескольким видам налогов, в том числе на доходы физических лиц, добычу полезных ископаемых, акцизам. В результате размещения средств бюджета на банковских депозитах отмечается и рост неналоговых доходов. Дополнительные ресурсы необходимо учесть в осенней корректировке и профинансировать самые важные направления — это выполнение наших социальных обязательств».