Михаил Котюков: «Экономика Красноярского края чувствует себя уверенно»

К осени доходы Красноярского края превысили расходы на 14,6 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Михаил Котюков в ходе заседания регионального правительства. Ключевой темой мероприятия стало исполнение бюджета и корректировка главного финансового документа и, по словам главы региона, сейчас приоритетными направлениями являются исполнение майских указов президента России, реализация национальных проектов, обеспечение жильём детей-сирот и компенсация населению оплаты услуг ЖКХ:
«Экономика края чувствует себя уверенно, и это позитивно сказывается на доходах. К 1 сентября 2024 года доходы бюджета превысили расходы на 14,6 млрд рублей — в доходную часть поступило 267,7 млрд рублей, расходы профинансированы на 253,1 млрд рублей. Бюджет исполняется без дефицита, а ожидаемый объем доходов к концу года увеличится более чем на 30 млрд рублей. По итогам 8 месяцев года мы видим прирост сразу по нескольким видам налогов, в том числе на доходы физических лиц, добычу полезных ископаемых, акцизам. В результате размещения средств бюджета на банковских депозитах отмечается и рост неналоговых доходов. Дополнительные ресурсы необходимо учесть в осенней корректировке и профинансировать самые важные направления — это выполнение наших социальных обязательств».
Основная часть бюджетных средств будет направлена на увеличение фондов оплаты труда работников бюджетной сферы, обеспечение жителей края льготными медикаментами, развитие студенческого спорта и реализацию новых молодежных проектов. Также в планах дополнительное финансирование системы среднего профессионального образования с целью увеличения бюджетных мест и помощь муниципалитетам в решении вопросов, которые поднимают местные жители.
Как рассказал заместитель председателя правительства Красноярского края — министр финансов Владимир Бахарь, по поручению губернатора кабинет министров также предусмотрел рост резервного фонда правительства — таким образом можно будет оперативно обеспечивать меры поддержки участников СВО и их родных:
«Сегодня мы находимся в самом разгаре бюджетного процесса. Активно идет исполнение бюджета, мы завершаем подготовку осенней корректировки и одновременно работаем над формированием бюджета на ближайшую трехлетку. Михаил Михайлович озвучил ряд поручений, которые будут учтены при доработке проекта закона о внесении изменений в краевой бюджет и в новом бюджете. Корректировку бюджета мы планируем внести в Законодательное Собрание края в ближайшее время».