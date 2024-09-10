Из Омска отправился туристический поезд «Сибирь здесь»

Главные достопримечательности Омска участники тура уже осмотрели — памятник «Держава», Свято-Никольский казачий собор и Успенский кафедральный собор, памятник Ивану Бухгольцу, парк «Вокруг Света», Омскую крепость. Далее по маршруту Новосибирск и автобусно-пешеходная экскурсия по нему, Бийск с его алтайскими красотами, Томск с посещением музеев и этнографического комплекса, Новокузнецк с программой в центре русской культуры, Абакан с посещением Шушенской гидроэлектростанции на Енисее, Красноярск с его знаменитыми Столбами. Финальная точка — Иркутск с прогулкой на теплоходе по Байкалу.