Из Омска отправился туристический поезд «Сибирь здесь»

С омского железнодорожного вокзала 9 сентября стартовал презентационный тур «Сибирь здесь». Первые туристы — члены семей участников специальной военной операции, пенсионеры, волонтеры, туроператоры, представители СМИ и блогеры. Всего в первый тур отправились 110 человек.
Главные достопримечательности Омска участники тура уже осмотрели — памятник «Держава», Свято-Никольский казачий собор и Успенский кафедральный собор, памятник Ивану Бухгольцу, парк «Вокруг Света», Омскую крепость. Далее по маршруту Новосибирск и автобусно-пешеходная экскурсия по нему, Бийск с его алтайскими красотами, Томск с посещением музеев и этнографического комплекса, Новокузнецк с программой в центре русской культуры, Абакан с посещением Шушенской гидроэлектростанции на Енисее, Красноярск с его знаменитыми Столбами. Финальная точка — Иркутск с прогулкой на теплоходе по Байкалу.
«Благодаря этому проекту вы сможете прикоснуться к многообразию великой Сибири. Идея запуска железнодорожного туристического круиза возникла при проведении Международной выставки-форума “Россия”, которая показала заинтересованность жителей России в том, чтобы познавать свою страну», — сказал перед отправлением поезда Олег Денисенко, заместитель полпреда президента РФ в СФО.