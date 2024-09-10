Озеленение омских улиц начнется в октябре

Согласно условиям контракта, в город доставят более 700 лиственниц, около 700 яблоней сибирских, более 400 кленов татарских, 100 сосен обыкновенных, 150 ив белых, липу мелколистную, иву ломкую, тополь серебристый, клен остролистный, рябину обыкновенную, а также другие виды. Начальная цена — 11,1 млн рублей.