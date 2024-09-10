Озеленение омских улиц начнется в октябре

Омское УДХБ нашло поставщика почти 2,5 тыс. деревьев с закрытой корневой системой, которые высадят на улицах города этой осенью. Аукцион выиграл питомник из Мичуринска.
Согласно условиям контракта, в город доставят более 700 лиственниц, около 700 яблоней сибирских, более 400 кленов татарских, 100 сосен обыкновенных, 150 ив белых, липу мелколистную, иву ломкую, тополь серебристый, клен остролистный, рябину обыкновенную, а также другие виды. Начальная цена — 11,1 млн рублей.
Агрономы планируют до наступления зимних холодов высаживать эти деревья, а также кустарники, которые вырастили в муниципальном питомнике.