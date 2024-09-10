Предприятие по производству комбикормов для рыбы запустили в Павловском районе

Предприятие будет выпускать до 15 тыс. т готовой продукции в год. Это позволит на 10% увеличить уровень самообеспеченности страны рыбными кормами.
«За 18 лет существования компании, это был самый сложный проект. Мы не ожидали, что придет такой большой комплект оборудования, а на его монтаж и наладку из-за их сложности потребуется больше времени и средств, чем это закладывалось изначально. Кроме того, долго добивались такой консистенции кормов, чтобы они не тонули или плавали на поверхности, а зависали в толще воды», — рассказал господин Романов.
Он также отметил, что по сравнению с 90-ми годами прошлого века изменилась рецептура приготовления комбикормов. Сейчас, в частности, в их производстве используется птичья мука, которая производится из птичьего кишечника. «Русское поле» использует сырье, которое остается после переработки птицы, выращенной на птицефабриках холдинга. Ежедневно около 40 т такого сырья отправляется на переработку в Казань, откуда возвращается в виде готовой продукции и добавляется в комбикорм.
Как писал «Ъ-Приволжье», соглашение о строительстве завода по производству комбикормов для рыбы «Русское поле» и правительство Нижегородской области подписали на ПМЭФ в 2022 году. Тогда общий объем инвестиций в прокет оценивался в 350 млн руб. Запустить производство хотели в конце 2023 года. На начальном этапе сбывать продукцию планировалось только на российский рынок.