Предприятие по производству комбикормов для рыбы запустили в Павловском районе

«За 18 лет существования компании, это был самый сложный проект. Мы не ожидали, что придет такой большой комплект оборудования, а на его монтаж и наладку из-за их сложности потребуется больше времени и средств, чем это закладывалось изначально. Кроме того, долго добивались такой консистенции кормов, чтобы они не тонули или плавали на поверхности, а зависали в толще воды», — рассказал господин Романов.