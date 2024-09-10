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В Воронежской области утвердили размер прожиточного минимума на 2025 год

Сумма вырастет на 2161 рубль.

Источник: Reuters

Правительство Воронежской области установило размер прожиточного минимума в 2025 году. По сравнению с текущим годом сумма вырастет на 2161 рубль и достигнет 15 605 рублей на душу населения. Постановление опубликовали во вторник, 10 сентября.

Прожиточный минимум для основных социально-демографических групп населения установлен на уровне:

  • для трудоспособного населения — 17 009 рублей;
  • для пенсионеров — 13 420 рублей;
  • для детей — 15 137 рублей.

Документ вступит в силу с 1 января 2025 года. Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя председателя правительства Воронежской области Владимира Попова.

Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что в 2025 году возобновится индексация пенсий работающим пенсионерам. Повышение будет происходить ежегодно. Президент РФ Владимир Путин призвал Госдуму уже в эту сессию принять закон о ежегодной индексации пенсий работающим пенсионерам начиная с 1 февраля 2025 года.