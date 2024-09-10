В Воронежской области утвердили размер прожиточного минимума на 2025 год

Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что в 2025 году возобновится индексация пенсий работающим пенсионерам. Повышение будет происходить ежегодно. Президент РФ Владимир Путин призвал Госдуму уже в эту сессию принять закон о ежегодной индексации пенсий работающим пенсионерам начиная с 1 февраля 2025 года.