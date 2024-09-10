В Воронежской области утвердили размер прожиточного минимума на 2025 год

Правительство Воронежской области установило размер прожиточного минимума в 2025 году. По сравнению с текущим годом сумма вырастет на 2161 рубль и достигнет 15 605 рублей на душу населения. Постановление опубликовали во вторник, 10 сентября.
Прожиточный минимум для основных социально-демографических групп населения установлен на уровне:
- для трудоспособного населения — 17 009 рублей;
- для пенсионеров — 13 420 рублей;
- для детей — 15 137 рублей.
Документ вступит в силу с 1 января 2025 года. Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя председателя правительства Воронежской области Владимира Попова.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что в 2025 году возобновится индексация пенсий работающим пенсионерам. Повышение будет происходить ежегодно. Президент РФ Владимир Путин призвал Госдуму уже в эту сессию принять закон о ежегодной индексации пенсий работающим пенсионерам начиная с 1 февраля 2025 года.