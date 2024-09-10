В Краснодаре назвали самые высокооплачиваемые вакансии сентября

Самой высокооплачиваемой позицией стал директор сервисного центра — зарплата руководителя составила от 155 тыс. руб. Кандидат на эту должность обязан иметь высшее техническое образование, опыт управления подразделением связи не менее пяти лет и навыки руководства коллективом из 80 человек.