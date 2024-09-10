В Краснодаре назвали самые высокооплачиваемые вакансии сентября

Самой высокооплачиваемой позицией стал директор сервисного центра — зарплата руководителя составила от 155 тыс. руб. Кандидат на эту должность обязан иметь высшее техническое образование, опыт управления подразделением связи не менее пяти лет и навыки руководства коллективом из 80 человек.
Вторую строчку в рейтинге занимает вакансия врача-косметолога в лазерную клинику с зарплатой от 150 тыс. руб. При этом опыт работы не обязателен, но необходимо наличие высшего медицинского образования или сертификата косметолога.
Третье место среди высокооплачиваемых профессий занимает менеджер по продажам спецтехники. Специалисту также обещают платить от 150 тыс. рублей. Важным условием при приеме на работу является релевантный опыт работы не менее года.
В топ-5 также вошли вакансии моториста и столяра, для которых предлагаются зарплаты от 140 до 160 тыс. руб.
Среди других регионов, таких как Москва, Санкт-Петербург и Нижний Новгород, наиболее высокие зарплаты сентября были предложены ИТ-специалистам и квалифицированным рабочим.