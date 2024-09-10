В Красноярске специалисты проверяют школьное питание

В Красноярске специалисты контролируют качество школьного питания.
«Проверяющие могут взвесить порцию, оценить внешний вид блюда, также комиссия контролирует соблюдение санитарно-гигиенических требований при раздаче блюд в школьной столовой», — рассказывают в мэрии.
Помимо специалистов, проверить питание могут и родители. Чтобы это сделать, нужно обратиться к директору учебного заведения и вступить в ряды «Родительского контроля».
Кроме того, с меню можно ознакомиться в школьной столовой и на сайтах учебных учреждений. Информация должна быть вывешена на информационном стенде.
«Система “Родительского контроля” помогает говорить на одном языке с поваром и способствует формированию культуры питания в целом. Если наши дети со школьной скамьи понимают и принимают правильное и сбалансированное питание, то за их здоровье можно быть спокойными», — прокомментировала руководитель главного управления образования Марина Аксенова.
Сейчас в городе работают 112 муниципальных общеобразовательных учреждений. Там обучаются около 143 тысяч человек. Среди них больше 64 тысяч детей являются учениками начальных классов. Они обеспечиваются бесплатным горячим питанием, сообщает мэрия.