В Красноярске специалисты проверяют школьное питание

«Система “Родительского контроля” помогает говорить на одном языке с поваром и способствует формированию культуры питания в целом. Если наши дети со школьной скамьи понимают и принимают правильное и сбалансированное питание, то за их здоровье можно быть спокойными», — прокомментировала руководитель главного управления образования Марина Аксенова.