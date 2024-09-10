Свердловские чиновники довели коммунальные сети до аварийного состояния

В первом муниципалитете сети холодного водоснабжения были изношены до такого состояния, что объем потерь воды в 2023 году в два раза превысил нормативы. Прокуратура также обнаружила, что в тарифы даже не были заложены расходы на текущий и капитальный ремонт труб. Сети чинили после возникновения аварий. Более того, не проводилось даже обследование состояния труб. У белоярского МУП «Водоснабжение» не было технической документации на инфраструктуру.