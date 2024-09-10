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Свердловские чиновники довели коммунальные сети до аварийного состояния

В Свердловской области сразу в двух муниципалитетах ничего не предпринималось для ремонта коммунальных сетей. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, проблемы выявлены в Белоярском и Заречном городских округах.

В первом муниципалитете сети холодного водоснабжения были изношены до такого состояния, что объем потерь воды в 2023 году в два раза превысил нормативы. Прокуратура также обнаружила, что в тарифы даже не были заложены расходы на текущий и капитальный ремонт труб. Сети чинили после возникновения аварий. Более того, не проводилось даже обследование состояния труб. У белоярского МУП «Водоснабжение» не было технической документации на инфраструктуру.

В таком состоянии сети находились в трех населенных пунктах Белоярки. Общая протяженность аварийных сетей составила более 14 км. После проверки прокуратура подала иск, который судом был удовлетворен. В августе муниципалитет уже заменил 450 м.

Схожая ситуация обнаружилась в Заречном. После проверки прокуратура также подавала исковое заявление в суд с требованием обязать чиновников починить сети.

ЖКХ