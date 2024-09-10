В Москве до конца года реконструируют еще 100 поликлиник

Девятого сентября текущего года первых пациентов приняли 12 зданий поликлиник. В ближайшие недели свои двери откроют ещё 10 обновлённых поликлиник. Четырёхэтажное здание медицинского учреждения в районе Соколиная Гора площадью 5,9 тысячи квадратных метров было построено в 1992 году. Последние годы в нём размещается головное здание детской городской поликлиники № 52, медицинскую помощь в котором получают 12,5 тысячи маленьких москвичей. Комплексная реконструкция поликлиники началась в сентябре 2023 года и завершена ровно через год — в сентябре 2024 года. Мощность учреждения после реконструкции составляет около 600 посещений в смену. В ходе работ здание поликлиники было практически полностью перестроено.