Олбани
+12°
туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве до конца года реконструируют еще 100 поликлиник

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл головное здание детской поликлиники № 52 на востоке Москвы и сообщил, что в столице 200 поликлиник реконструированы и запущены в строй, еще 100 поликлиник будут обновлены до конца текущего года.

Источник: Агентство «Москва»

«В соответствии с национальным проектом в Москве реализуется крупнейшая городская программа по реконструкции поликлиник. Новый стандарт был сделан совместно с врачами, медсестрами, пациентами и представляет из себя уже совершенно новую, современную поликлинику. 200 зданий уже реконструированы и запущены в строй. Еще 100 поликлиник в основном будут реконструированы до конца этого года», — сказал Собянин во вторник.

«Сегодня мы запускаем сразу 12 поликлиник. Я поздравляю главных врачей, ваши коллективы с новосельем. Передайте им слова моей благодарности», — отметил мэр.

Девятого сентября текущего года первых пациентов приняли 12 зданий поликлиник. В ближайшие недели свои двери откроют ещё 10 обновлённых поликлиник. Четырёхэтажное здание медицинского учреждения в районе Соколиная Гора площадью 5,9 тысячи квадратных метров было построено в 1992 году. Последние годы в нём размещается головное здание детской городской поликлиники № 52, медицинскую помощь в котором получают 12,5 тысячи маленьких москвичей. Комплексная реконструкция поликлиники началась в сентябре 2023 года и завершена ровно через год — в сентябре 2024 года. Мощность учреждения после реконструкции составляет около 600 посещений в смену. В ходе работ здание поликлиники было практически полностью перестроено.

Недавний социологический опрос ВЦИОМ показал, что 89% горожан знают о программе реконструкции городских поликлиник. 87% посетителей взрослых и 95% посетителей детских поликлиник позитивно оценивают результаты реконструкции. Позитивные изменения отметили 99% врачей, медсестер и других работников поликлиник.

медицина
Собянин Сергей