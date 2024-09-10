В Москве до конца года реконструируют еще 100 поликлиник

«В соответствии с национальным проектом в Москве реализуется крупнейшая городская программа по реконструкции поликлиник. Новый стандарт был сделан совместно с врачами, медсестрами, пациентами и представляет из себя уже совершенно новую, современную поликлинику. 200 зданий уже реконструированы и запущены в строй. Еще 100 поликлиник в основном будут реконструированы до конца этого года», — сказал Собянин во вторник.
«Сегодня мы запускаем сразу 12 поликлиник. Я поздравляю главных врачей, ваши коллективы с новосельем. Передайте им слова моей благодарности», — отметил мэр.
Девятого сентября текущего года первых пациентов приняли 12 зданий поликлиник. В ближайшие недели свои двери откроют ещё 10 обновлённых поликлиник. Четырёхэтажное здание медицинского учреждения в районе Соколиная Гора площадью 5,9 тысячи квадратных метров было построено в 1992 году. Последние годы в нём размещается головное здание детской городской поликлиники № 52, медицинскую помощь в котором получают 12,5 тысячи маленьких москвичей. Комплексная реконструкция поликлиники началась в сентябре 2023 года и завершена ровно через год — в сентябре 2024 года. Мощность учреждения после реконструкции составляет около 600 посещений в смену. В ходе работ здание поликлиники было практически полностью перестроено.
Недавний социологический опрос ВЦИОМ показал, что 89% горожан знают о программе реконструкции городских поликлиник. 87% посетителей взрослых и 95% посетителей детских поликлиник позитивно оценивают результаты реконструкции. Позитивные изменения отметили 99% врачей, медсестер и других работников поликлиник.