В Калининградской области повышается величина прожиточного минимума

Прожиточный минимум используется для оценки нуждаемости и влияет на размер социальных выплат. Увеличится сумма ежемесячного пособия беременным женщинам и родителям, ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка, ежемесячной выплаты студенческим семьям и региональной социальной доплаты к пенсии. Размер пособий, рассчитываемых от прожиточного минимума, будет проиндексирован без подачи заявления.