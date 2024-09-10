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В Калининградской области повышается величина прожиточного минимума

С 1 января 2025 года в Калининградской области повышается величина прожиточного минимума: минимум на душу населения составит 18265 рублей, для трудоспособного населения — 19909 рублей, пенсионеров — 15708 рублей, детей — 17717 рублей.

Источник: KaliningradToday

Прожиточный минимум будет увеличен на 15% по сравнению с 2024 годом и выше среднероссийского значения на 3%.

Прожиточный минимум используется для оценки нуждаемости и влияет на размер социальных выплат. Увеличится сумма ежемесячного пособия беременным женщинам и родителям, ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка, ежемесячной выплаты студенческим семьям и региональной социальной доплаты к пенсии. Размер пособий, рассчитываемых от прожиточного минимума, будет проиндексирован без подачи заявления.

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