В Перми прекращается авиасообщение по двум направлениям

Как пояснили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе Nordwind Airlines, рейс Пермь — Махачкала является сезонным и завершается планово. При этом полеты по заданной линии будут традиционно возобновлены в следующем летнем сезоне. Вместе с этим приостановка полетов до Владикавказа связана с существенным ростом расходов на выполнение рейса. «Авиакомпания находится в диалоге с министерством транспорта Пермского края относительно возможности возобновления полетов в перспективе», — уточнили в авиакомпании.
Согласно онлайн-табло пермского аэропорта, летная программа из Перми во Владикавказ продлится до 29 сентября, тип судна — Embraer, время в пути 3 часа 10 минут и 3 часа 15 минут в зависимости от дня вылета. В Махачкалу последний рейс должен состояться 21 сентября на Boeing-737, время в пути составит 2 часа 55 минут по вторникам и 3 часа в субботу.
Напомним, авиасообщение с Махачкалой возобновилось в октябре 2023 года. Выполнение рейсов из Перми во Владикавказ Nordwind начал в июле 2022 года.