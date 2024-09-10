В Перми прекращается авиасообщение по двум направлениям

Как пояснили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе Nordwind Airlines, рейс Пермь — Махачкала является сезонным и завершается планово. При этом полеты по заданной линии будут традиционно возобновлены в следующем летнем сезоне. Вместе с этим приостановка полетов до Владикавказа связана с существенным ростом расходов на выполнение рейса. «Авиакомпания находится в диалоге с министерством транспорта Пермского края относительно возможности возобновления полетов в перспективе», — уточнили в авиакомпании.