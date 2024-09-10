В Свердловской области решили не вводить туристический налог

«Введение такого налога предполагает дополнительное администрирование и может негативно сказаться на турпотоке, поскольку приведет к удорожанию гостиничных услуг. По итогам нынешнего совещания мы пришли к выводу, что сегодня введение туристического налога в муниципальных образованиях Свердловской области не представляется возможным — у нас пока нет ответов на очень многие вопросы», — подвела итог совещания Елена Чечунова.