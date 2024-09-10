Стало известно, какие дороги отремонтируют в 2025 году в Красноярске

Тендеры на общую сумму более миллиарда рублей уже появились на портале госзакупок, что вызвало удивление у многих горожан. Обычно такие вопросы решались неспешно, ближе к зиме, но, похоже, в этот раз городские власти решили не откладывать в долгий ящик заботу о дорожном полотне.
Масштабная реконструкция охватит все районы города. Кировскому, Ленинскому и Свердловскому районам достанется львиная доля — 276,3 миллиона рублей. На эти средства планируется привести в порядок улицы 26 Бакинских Комиссаров, Щербакова (от Транзитной до Новой), Суворова и участок Свердловской (от Матросова до дома No73).
Октябрьский район получит 121 миллион рублей на обновление дорожного полотна на улицах Крупской, Забобонова, Вильского, Лесной, а также проездов вдоль домов на Вильского 16а и 14а.
В Советском районе на ремонт дорог потратят 283,5 миллиона рублей. В списке на реконструкцию — проезд с Октябрьского моста на улицу Партизана Железняка, проспект Металлургов, участки улиц Взлетной и Шумяцкого, проезд от Молокова до Октябрьской, а также Солнечный бульвар.
Больше всего средств — 329,1 миллиона рублей — будет направлено на ремонт дорог в Центральном, Железнодорожном и Свердловском районах. В планах — реконструкция улицы Дубровинского, 4-й Дальневосточной и дорожной сети острова Отдыха.