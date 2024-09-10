Стало известно, какие дороги отремонтируют в 2025 году в Красноярске

Тендеры на общую сумму более миллиарда рублей уже появились на портале госзакупок, что вызвало удивление у многих горожан. Обычно такие вопросы решались неспешно, ближе к зиме, но, похоже, в этот раз городские власти решили не откладывать в долгий ящик заботу о дорожном полотне.