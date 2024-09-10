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Срок сдачи станции метро «Спортивная» в Новосибирске перенесли на 2025 год

Для окончания строительства ищут нового подрядчика.

Источник: Комсомольская правда

Срок сдачи новосибирской станции метро «Спортивная» вновь перенесли. Власти города ищут нового подрядчика, чтобы завершить работы. Об этом КП-Новосибирск рассказали в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.

— Сдача станции метро «Спортивная» намечена на 2025 год в связи с необходимостью определить подрядчика для окончания строительства, — сообщают КП-Новосибирск в пресс-центре.

Напомним, что ранее подрядчиком для строительства метрополитена был ООО «СпецТрансСтрой». В мэрии расторгли муниципальный контракт с организацией. Дальнейшее решение о включении или не включении организации в реестр недобросовестных поставщиков примет УФАС.

Станция «Спортивная» является одной из самых больших в Новосибирске и рассчитана на поток пассажиров в количестве до 32 тысяч человек в сутки.

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