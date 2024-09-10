Срок сдачи станции метро «Спортивная» в Новосибирске перенесли на 2025 год

Срок сдачи новосибирской станции метро «Спортивная» вновь перенесли. Власти города ищут нового подрядчика, чтобы завершить работы. Об этом КП-Новосибирск рассказали в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.
— Сдача станции метро «Спортивная» намечена на 2025 год в связи с необходимостью определить подрядчика для окончания строительства, — сообщают КП-Новосибирск в пресс-центре.
Напомним, что ранее подрядчиком для строительства метрополитена был ООО «СпецТрансСтрой». В мэрии расторгли муниципальный контракт с организацией. Дальнейшее решение о включении или не включении организации в реестр недобросовестных поставщиков примет УФАС.
Станция «Спортивная» является одной из самых больших в Новосибирске и рассчитана на поток пассажиров в количестве до 32 тысяч человек в сутки.