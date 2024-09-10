Олбани
+20°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врио главы самарского правительства прокомментировал смену регоператора по ТКО

Врио председателя самарского правительства Михаил Смирнов: «Содержательные претензии к работе ЭкоСтройРесурса слишком обширны».

Источник: прокуратура Самарской области

Врио председателя правительства Самарской области Михаил Смирнов прокомментировал смену регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Он отметил, что в соглашении о расторжении договора с ЭкоСтройРесурсом указано на отсутствие претензий по исполнению только финансовых обязательств. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Содержательные претензии к работе в сфере ТКО понятны всем жителям. Они слишком обширны, чтобы описать их в двухстраничном соглашении о расторжении. Именно они и послужили причиной формирования для ЭкоСтройРесурса предложения, от которого невозможно отказаться», — сказал врио первого вице-губернатора.

По его словам, сейчас в Самарской области идет системное наведение порядка в этой сфере. Михаил Смирнов заявил, что окончательные решения о наличии или отсутствии «нефинансовых» претензий будут приняты правительством и с учетом того, насколько добросовестно прежний регоператор выполнит свою работу на завершающем этапе.

В Самарской области определили нового мусорного регионального оператора. Им станет ГУП «Экология», которое приступит к работе с 1 ноября 2024 года. Правительство Самарской области обещает контролировать деятельность нового регоператора, чтобы оперативно решались возникающие вопросы и улучшалось качество услуг для жителей.

Напомним, ЭкоСтройРесурс продолжит исполнять функции мусорного регоператора до конца октября. Директор ООО Михаил Захаров рассказал о процессе передачи дел другой компании.