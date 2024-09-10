Врио главы самарского правительства прокомментировал смену регоператора по ТКО

«Содержательные претензии к работе в сфере ТКО понятны всем жителям. Они слишком обширны, чтобы описать их в двухстраничном соглашении о расторжении. Именно они и послужили причиной формирования для ЭкоСтройРесурса предложения, от которого невозможно отказаться», — сказал врио первого вице-губернатора.