Ростовская область планирует продавать во Вьетнам зерно и оборудование

Губернатор Ростовской области Василий Голубев и председатель Национального Собрания Социалистической Республики Вьетнам Чан Тхань Ман обсудили в Москве вопросы сотрудничества регионов. Об этом сообщает пресс-служба донского главы.
В частности, в рамках встречи говорили о возможности расширения взаимодействия в сферах образования, культуры и туризма.
Также отметили потенциал поставок зерновых, масла, минеральных удобрений, комплектующих и оборудования для нефтеперерабатывающего и нефтедобывающего комплекса, изделий из металлов, морепродуктов.
— После встречи президентов наших стран мы получили импульс к дальнейшей работе. Прошла встреча, после которой мы обменялись с Валентиной Матвиенко мнениями о направлениях сотрудничества. Ростовская область готова представить партнерам из Вьетнама интересные предложения, — сказал Василий Голубев.
Председатель Национального Собрания Вьетнама Чан Тхань Ман в свою очередь выразил готовность оказывать поддержку всем новым начинаниям.
— Благодарю за участие во встрече. Ростовская область давно сотрудничает с провинцией Бариа-Вунгтау, подписанное между регионами соглашение — доказательство дружественных отношений, — сказал Чан Тхань Ман.