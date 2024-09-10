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Ростовская область планирует продавать во Вьетнам зерно и оборудование

Ростовская область и Вьетнам планируют развивать торгово-экономическое сотрудничество.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ростовской области Василий Голубев и председатель Национального Собрания Социалистической Республики Вьетнам Чан Тхань Ман обсудили в Москве вопросы сотрудничества регионов. Об этом сообщает пресс-служба донского главы.

В частности, в рамках встречи говорили о возможности расширения взаимодействия в сферах образования, культуры и туризма.

Также отметили потенциал поставок зерновых, масла, минеральных удобрений, комплектующих и оборудования для нефтеперерабатывающего и нефтедобывающего комплекса, изделий из металлов, морепродуктов.

— После встречи президентов наших стран мы получили импульс к дальнейшей работе. Прошла встреча, после которой мы обменялись с Валентиной Матвиенко мнениями о направлениях сотрудничества. Ростовская область готова представить партнерам из Вьетнама интересные предложения, — сказал Василий Голубев.

Председатель Национального Собрания Вьетнама Чан Тхань Ман в свою очередь выразил готовность оказывать поддержку всем новым начинаниям.

— Благодарю за участие во встрече. Ростовская область давно сотрудничает с провинцией Бариа-Вунгтау, подписанное между регионами соглашение — доказательство дружественных отношений, — сказал Чан Тхань Ман.