Ростовская область планирует продавать во Вьетнам зерно и оборудование

— После встречи президентов наших стран мы получили импульс к дальнейшей работе. Прошла встреча, после которой мы обменялись с Валентиной Матвиенко мнениями о направлениях сотрудничества. Ростовская область готова представить партнерам из Вьетнама интересные предложения, — сказал Василий Голубев.