Савельев рассказал о стоимости проезда по ВСМ Москва — Санкт-Петербург

Целевые показатели проекта предусматривают увеличение пассажиропотока высокоскоростного сообщения между двумя городами с около 5 млн до 23 млн пассажиров к 2030 году. Согласно распоряжению правительства РФ, проектирование и строительство ВСМ Москва — Санкт-Петербург запланировано на 2024−2028 годы, а ввод в эксплуатацию — на второй квартал 2028 года.