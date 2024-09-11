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Савельев рассказал о стоимости проезда по ВСМ Москва — Санкт-Петербург

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Стоимость проезда по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург составит около 10 тыс. рублей. Об этом в интервью ТАСС на прошедшем Восточном экономическом форуме сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев.

Источник: Михаил Терещенко/ТАСС

«Согласно [финансовой] модели, билет примерно будет стоить в пределах 10 тыс. рублей», — сказал он.

По словам Савельева, вложения в реализацию ВСМ «достаточно серьезные». Затраты на строительство оцениваются в 1,5 трлн рублей, а вместе с сопутствующими затратами — в 1,755 трлн рублей, отметил вице-премьер.

О первой в России ВСМ

Старт началу строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург дал 14 марта президент России Владимир Путин. Пока что в России нет ни одной железной дороги, специально предназначенной для высокоскоростного движения (со скоростью более 250 км/ч).

Строительство ВСМ предусмотрено проектом Транспортной стратегии РФ до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года. Магистраль предназначена для пассажирского движения, она пройдет по территории шести российских регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской областей.

Целевые показатели проекта предусматривают увеличение пассажиропотока высокоскоростного сообщения между двумя городами с около 5 млн до 23 млн пассажиров к 2030 году. Согласно распоряжению правительства РФ, проектирование и строительство ВСМ Москва — Санкт-Петербург запланировано на 2024−2028 годы, а ввод в эксплуатацию — на второй квартал 2028 года.