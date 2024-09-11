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Оплатить проезд во Владивостоке можно будет с помощью QR-кода

Во Владивостоке стартовал проект по оплате проезда с помощью QR-кода.

Сейчас эта функция появилась в электрическом транспорте — трамваях, троллейбусах и фуникулере. В течение месяца такая возможность появится во всем общественном транспорте Владивостока, отмечает пресс-служба мэрии. Для оплаты необходимо лишь скачать на смартфон приложение «QR-Транспорт».

Регистрация в приложении не займет много времени, а пополнять счет, вводить номера банковских карт или прикладывать телефон к терминалу не требуется. Открыв приложение, необходимо отсканировать наклейку с QR-кодом, размещенную в транспорте, и расчет за проезд будет произведен с привязанного банковского счета по тарифам перевозчика.

Для успешной оплаты необходим доступ устройства в интернет.

Тарифы на проезд остаются прежними и соответствуют тарифам, действующим по «Транспортной карте», — экономия по сравнению с оплатой наличными составит 8 рублей.