Строительство крематория зашло в тупик из-за земель Минобороны

Компания «Возобновляемые ресурсы» столкнулась со сложностями в оформлении разрешительной документации на строительство крематория в Омской области. Об этом изданию «Омск-информ» рассказал Игорь Антропенко, депутат Госдумы, которого связывают с организацией.
«Со строительством крематория пока ситуация сложная. Земля принадлежит Минобороны. Это ведомство занято целевой задачей, плюс кадровые перестановки, так что сейчас не до имущественных вопросов. Пока ситуация подвешенная», — приводит слова Антропенко издание.
Ранее предполагалось, что к осени оформление документов будет завершено. Участок определили — предположительно, в Омском районе.
Напомним, что строительством крематория в селе Надеждино планировала заняться московская компания «Помощь». Строить объект хотела и организация «Феникс», а также бизнесмен Артём Николаев. Пока ни один из проектов не реализован.