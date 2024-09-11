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Строительство крематория зашло в тупик из-за земель Минобороны

Оформить документы в обещанный срок не удалось.

Источник: Om1 Омск

Компания «Возобновляемые ресурсы» столкнулась со сложностями в оформлении разрешительной документации на строительство крематория в Омской области. Об этом изданию «Омск-информ» рассказал Игорь Антропенко, депутат Госдумы, которого связывают с организацией.

«Со строительством крематория пока ситуация сложная. Земля принадлежит Минобороны. Это ведомство занято целевой задачей, плюс кадровые перестановки, так что сейчас не до имущественных вопросов. Пока ситуация подвешенная», — приводит слова Антропенко издание.

Ранее предполагалось, что к осени оформление документов будет завершено. Участок определили — предположительно, в Омском районе.

Напомним, что строительством крематория в селе Надеждино планировала заняться московская компания «Помощь». Строить объект хотела и организация «Феникс», а также бизнесмен Артём Николаев. Пока ни один из проектов не реализован.

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