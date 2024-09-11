Омский аэропорт сообщил о распродаже билетов: куда можно улететь за 3,5 тысячи?

В Омском аэропорту рассказали о распродаже авиабилетов, которые идут на этой неделе. Так, омичи могут купить билеты в Москву за 4 338 рублей от «Аэрофлота». Дешёвые билеты будут продавать только сегодня, период их действия рассчитан до 15 декабря.
Авиакомпания «Победа» начнёт распродажи билетов на все свои рейсы с 13 сентября. Дешёвые билеты авиакомпании S7 продают уже сейчас, распродажа продлится до 13 сентября и скидка будет действовать только на перелёты туда и обратно.
Например, рейс Омск — Иркутск обойдётся пассажирам всего в 3 275 рубля, Омск — Москва от 5 021 рубля.
Добавим, что омичам доступны авиаперелеты по 12 субсидируемым маршрутам. В их числе Горно-Алтайск, Уфа, Самара, Тобольск, Казань, Екатеринбург, Минеральные воды и другие.