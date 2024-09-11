Омский аэропорт сообщил о распродаже билетов: куда можно улететь за 3,5 тысячи?

В Омском аэропорту рассказали о распродаже авиабилетов, которые идут на этой неделе. Так, омичи могут купить билеты в Москву за 4 338 рублей от «Аэрофлота». Дешёвые билеты будут продавать только сегодня, период их действия рассчитан до 15 декабря.