13 миллионов потратят в Красноярске на ликвидацию 18 крупных свалок

В мэрии отметили, что администрации районов ведут постоянную борьбу с захламлением городских участков: «Свалки ликвидируют регулярно в течение всего года за счёт средств городского бюджета. Самую большую работу выполняют во время традиционных городских двухмесячников по благоустройству и озеленению “За чистый город, чистую Сибирь”, которые проводятся каждую весну и осень. ​А уже на следующей неделе, 21 сентября, состоится осенний общегородской субботник, поучаствовать в нём приглашаются все желающие».