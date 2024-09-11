13 миллионов потратят в Красноярске на ликвидацию 18 крупных свалок

Работы на сумму 13 миллионов рублей проведут в 4 районах города. Всего вывезут 6 120 кубометров мусора или 612 КамАЗов, сообщили в мэрии.
Свалки обнаружили в ходе летних объездов городской территории. В основном на них бытовой и строительный мусор, который выбросили в неположенных местах красноярцы.
Так, в Октябрьском районе уберут 4 свалки: одну в районе улицы Мелькомбинатская, 7 и три на улице Карбышева. Там залежи мусора образовались возле гаражного массива. На уборку 870 кубометров отходов потратят около 1,9 млн рублей.
В Советском районе ликвидируют 5 свалок: две в районе деревни Коркино, ещё две за территориями городских ТЭЦ и одну вдоль дороги по улице Северное шоссе. Вывезти предстоит 1,5 тысячи кубометров мусора, затратив более 3 миллионов рублей.
В Ленинском районе уничтожат 5 свалок: в районе улиц Рязанская и Айвазовского. Общий объем мусора — 750 кубометров, стоимостью работ оценивается в 1,65 млн рублей.
Ещё 4 свалки ликвидируют в Центральном районе: с участков по улицам 4-я Дальневосточная, 24, 2-я Брянская, 54/1; Промысловая 29 и 41/1. Здесь скопилось около 3 000 кубометров мусора, на вывоз которого потребуется более 6 млн рублей.
В ближайшее время проведут конкурсные процедуры по поиску подрядчиков. Работы планируют начать уже в октябре, а завершить — до конца текущего года.
В мэрии отметили, что администрации районов ведут постоянную борьбу с захламлением городских участков: «Свалки ликвидируют регулярно в течение всего года за счёт средств городского бюджета. Самую большую работу выполняют во время традиционных городских двухмесячников по благоустройству и озеленению “За чистый город, чистую Сибирь”, которые проводятся каждую весну и осень. А уже на следующей неделе, 21 сентября, состоится осенний общегородской субботник, поучаствовать в нём приглашаются все желающие».