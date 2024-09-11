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Названа стоимость проезда по ВСМ Москва — Санкт-Петербург

Билет на поезд, который будет ездить по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург, будет стоить около 10 тыс. рублей. Об этом рассказал вице-премьер России Виталий Савельев.

Источник: Reuters

Он подчеркнул, что затраты на реализацию данного проекта весьма значительны.

В общей сложности стоимость строительства ВСМ оценивается в 1,5 трлн рублей, включая дополнительные расходы. Вице-премьер также сообщил, что начало строительных работ запланировано на ближайшее будущее.

Высокоскоростная магистраль будет представлять собой специально оборудованную электрифицированную двухполосную железнодорожную линию, предназначенную для поездов, способных развивать скорость до 400 км/ч. Это первый проект подобного типа в России: открытие дороги намечено на 2028 год. Время в пути составит всего 2 часа 15 минут.

строительство