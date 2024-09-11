Названа стоимость проезда по ВСМ Москва — Санкт-Петербург

Высокоскоростная магистраль будет представлять собой специально оборудованную электрифицированную двухполосную железнодорожную линию, предназначенную для поездов, способных развивать скорость до 400 км/ч. Это первый проект подобного типа в России: открытие дороги намечено на 2028 год. Время в пути составит всего 2 часа 15 минут.