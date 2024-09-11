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Полосатые не прошли: в Челябинскую область запретили ввозить десятки тонн арбузов

Таможенники не пустили в Челябинскую область 80 тонн арбузов и дынь.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинской области на границе с Казахстаном остановили крупную партию арбузов и дынь. Дело в том, что плоды везли крайне сомнительным получателям.

Таможенники выяснили, что предприниматель, которому предназначались 40 тонн бахчевых, никакого груза не ждет. А еще 40 тонн плодов, если верить документам, пытались доставить бывшему бизнесмену, который уже бросил предпринимательство.

— Мы наблюдаем значительное увеличение количества поставок товаров в адрес недействующих или не занимающихся международной торговлей лиц, что ставит под сомнение законность сделок, — рассказал замначальника Челябинской таможни Станислав Васев.

Грузовики с дынями и арбузами в Россию не пропустили. Машинам пришлось развернуться и ехать обратно в Казахстан.

торговля