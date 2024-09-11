В Омск привезли заражённые гранаты

В Омск привезли три заражённые партии гранатов в 2,4 тонны из Узбекистана. Об этом рассказали в Управлении Россельхознадзора по Омской области.
При досмотре сотрудники надзорного органа обнаружили, что гранаты заражены червецом Комстока. Это вредитель, который любит селиться во множестве растений. Например, он поражает яблоню, грушу, персик, виноград и овощные культуры. Питается он клеточным соком растений и повреждает их стебли и листья. На заражённых плодах появляется налёт, в котором размножаются грибковые и бактериальные инфекции. Портятся такие продукты гораздо быстрее, а их вкус и внешний вид сильно страдают.
«Червецы массово расселяются на побегах и листьях растений. Они вызывают усыхание и отмирание побегов, что приводит к пожелтению и опаданию листвы и преждевременному опаданию плодов. Червецы распространяются через заражённый посадочный материал, инструменты, плоды, растительные остатки и воду. Главная мера борьбы — тщательный досмотр подкарантинного материала при ввозе заражённой растительной продукции на территорию страны», — расказала Лариса Чернышева, начальник отдела карантина растений Управления Россельхознадзора по Омской области.
Собственнику продукции вынесли предписание на запрет распространения карантинного объекта в регионе. Его также обязали обработать продукты от вредителей. После обработки и повторного исследования партию допустили к реализации.