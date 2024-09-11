В Омск привезли заражённые гранаты

При досмотре сотрудники надзорного органа обнаружили, что гранаты заражены червецом Комстока. Это вредитель, который любит селиться во множестве растений. Например, он поражает яблоню, грушу, персик, виноград и овощные культуры. Питается он клеточным соком растений и повреждает их стебли и листья. На заражённых плодах появляется налёт, в котором размножаются грибковые и бактериальные инфекции. Портятся такие продукты гораздо быстрее, а их вкус и внешний вид сильно страдают.