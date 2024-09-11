Власти Самары согласовали архитектурный облик ЖК на улице Липецкой

Власти Самары согласовали архитектурно-градостроительный облик нового жилого комплекса. Речь идет о зданиях, которые хотят построить на пересечении улиц Липецкой и Мусоргского. Соответствующее решение опубликовано на сайте городской администрации.
«Администрацией Самары принято решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строения “Многофункциональный жилой комплекс переменной этажности”», — сообщается в документе.
Так, общая площадь объекта составит 200 257 квадратных метров, а высота зданий будет варьироваться от 14 до 29 этажей. Застройщиком земельного участка выступает ООО «Специализированный застройщик “Древо. Гринривер”.