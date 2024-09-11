Льготы на капремонт в Башкирии продлят еще на 2 года

Напомним, что льготы предоставляются собственникам жилых помещений в возрасте 70 лет и старше, которые проживают отдельно либо в составе семьи, состоящей из неработающих пенсионеров или неработающих инвалидов I-II группы. Им компенсируется 50% расходов на уплату взноса на капитальный ремонт. По достижении 80 лет им компенсируется уже 100% расходов на капремонт. Соответствующие расходы будут профинансированы за счет республиканского бюджета.