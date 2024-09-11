«Астону» блокируют еще одну стройку в Екатеринбурге

Но за участки в этом районе борется «Химическая компания “Нитон”. В 2022 году организация, например, пыталась через суд оспорить продажу на аукционе нескольких зданий в промзоне по улице Автомагистральной. Но новому владельцу “ИНЖЭК” удалось отстоять объекты.