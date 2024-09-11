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«Астону» блокируют еще одну стройку в Екатеринбурге

В Арбитражный суд Свердловской области поступило заявление о временном запрете застройки территории Екатеринбургского виншампанкомбината. Территорию на Сортировке осваивает компания ООО «Специализированный застройщик “Астон. Движение 2” (входит в группу “Астон”).

Иск поступил от ОАО «Химическая компания “Нитон”», которое нередко судится с застройщиками из-за участков. Суть претензий компании к «Астон. Движение 2» неизвестна, поскольку основные документы в картотеке суда не опубликованы.

О планах застроить площадку снесенного Екатеринбургского виншампанкомбината застройщик объявлял еще в 2022 году. По планам компании, на участке в районе улиц Пехотинцев и Автомагистральной возведут более 200 тыс. кв. м жилья.

Но за участки в этом районе борется «Химическая компания “Нитон”. В 2022 году организация, например, пыталась через суд оспорить продажу на аукционе нескольких зданий в промзоне по улице Автомагистральной. Но новому владельцу “ИНЖЭК” удалось отстоять объекты.

Напомним, в Свердловском арбитраже рассматривается блокировка проекта «Астон. История» (входит в группу «Астон») по строительству 32-этажного дома в Пионерском микрорайоне. Сделку по продаже участка пытается оспорить прокуратура.

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